經過2天的激戰後，公開組由台灣體大以13比7輕取輔仁大學，奪下首屆全國五人制棒球錦標賽冠軍，台體大總教練郭勇志指出能夠奪冠主因，「最重要的還是速度，與選手的本能反應。」

109年全國五人制棒球（Baseball5）錦標賽昨天在新莊體育館圓滿落幕，此項目為國內首次舉辦，也成為青年奧運正式項目，台灣首次舉行正式賽事，也是明年亞洲盃的國內選拔賽，吸引許多特地前來觀賽的球界人士與球迷。

經過2日激戰後，公開組由台體大與輔大爭冠，台體大靠著第3局單局揮出10支安打、攻下8分大局，成功捧冠；U18組高雄市則是逆勢出擊，以6比1擊敗南投縣，也報了預賽落敗的一箭之仇。

台體大總教練郭勇志表示，當初台體大一接到訊息就第1個報名，他也點出奪冠主因，「這個比賽最重要的還是速度，與選手的本能反應。」此外他也感謝學校的支持與選手們犧牲假期主動練習，才能展現較高的守備穩定度，成功奪冠。

而高雄市謝豐駿總教練則說：「高雄市自從接到需要組隊出賽的訊息後，從暑假就開始訓練，也很感謝中正高工吳佳容總教練的幫忙，讓兩隊磨合的很順利，也展現集訓的默契，才能夠順利拿下冠軍。」

(中時 )