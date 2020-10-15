iPhone 12系列昨正式曝光，引發討論。一名網友好奇詢問，蘋果手機的價格約是台灣人一個月的薪水，但台灣iOS市佔率卻高達30％，在世界各國中算前段班，讓他好奇，到底是台灣人很有錢？還是虛榮心作祟？貼文引發熱議，不少人表示，iPhone很耐用，一支可用3、4年不好嗎？

網友在PTT發文表示，台灣iOS市佔率約30％，在全世界各國中也算是前段班，但問題是排名比較前面的國家人均收入都超過台灣，而一支iPhone手機大約是台灣人一個月的薪水，甚至還有可能超過，但在台灣市佔率如此高，究竟是台灣人太有錢，還是喜歡打腫臉充胖子？

貼文引起網友熱議，，許多人認為是手機CP值的問題，「一支可以用3、4年不好嗎？」、「用4年其實不算貴，跟安卓用個2年差不多」、「其他手機也沒多便宜，那幹嘛不買一支能用久一點的」、「iPhone耐用！耐用到官方都要故意用更新降速舊手機了」、「iPhone是真的比較耐用啊！用3至4年是最基本的」。

另有網友認為，「講的iPhone好像多豪華的奢侈品一樣」、「 iphone又不貴 安卓旗艦機也差不多這價位」、「ios比較好用又順」、「有在工作賺錢的人都買得起吧！」但也有人覺得，會買iPhone的人其實就是「盤子」，不過是虛榮心作祟。

(中時新聞網)