最近因為比特犬引起的傷害事件，農委會於今年9月21日預告修正「指定禁止飼養、輸入或輸出之動物」，依動物保護法第8條規定，將比特犬及其「混血」犬隻等具攻擊性的大型犬列入禁止飼養及進口名單，連帶使有許多台灣民眾飼養的惡霸犬也遭受波及。立法委員蔡易餘、劉建國、高嘉瑜和林楚茵今(15)日共同舉辦記者會為美國惡霸犬請命。

蔡易餘自嘲表示，「雖然惡霸犬跟自己一樣比較胖，也看起來『醜臉』，但它很溫柔」，農委會預告之法令，定義不清，使人民無法預見執法標準，恐有過度侵害人民權利之虞，因此呼籲農委會不應該本末導致，一昧禁止飼養而是應該負起責任加強管理機制，才是正本溯源之道。

劉建國表示，政府單位執行一項政策時，考量的不外乎「科學」與「法律」，從科學面來講，美國惡霸犬有美國UKC（聯合犬業俱樂部）認證為伴侶犬，是適合家庭陪伴的寵物犬。而從法律面，農委會公告的「公告具攻擊性寵物及其出入公共場所該採取之防護措施」中，也未有白紙黑字的將美國惡霸犬列入其中，怎麽可以光憑美國惡霸犬百年前有混到比特犬的血統，就將其視為與比特犬相同的具攻擊性犬隻。

劉建國指出，農委會20年前就曾探討過對於美國惡霸犬這類溫馴品種，是否要祭出戴口罩的限制，如今卻又再度開倒車，將伴侶型的犬隻，只因為百年前有混到比特犬的血統，長的又「可怕可怕的」，就要把牠列為凶惡犬隻，非常不合乎實際狀況。

林楚茵認為，會咬人的狗多半來自於飼主管教不佳，才會導致意外發生，因此，主管機關應該要強化飼主養育的知識及技巧，並且調整罰則措施，而不是單靠外型或血統來禁止相關犬隻的飼育。

她表示，若犬隻無故咬傷人，被咬傷者可以依照《民法》第190條第1項規定向飼主求償，且主管機關也可根據《動物保護法》第32條第1項第3款規定，將咬人的狗狗逕行沒入。

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(中時新聞網)