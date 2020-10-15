蘋果新一代手機iPhone 12、iPhone 12 Pro將在10月16日晚上8點於官網正式開放預購。為搶搭熱潮，通路商也陸續公布相關預約活動，內容各有特色！快來瞧一瞧。

神腦國際主打手機保險 防護最到位

神腦宣布iPhone 12以及iPhone 12 Pro的首波預約從10月15日上午10點開跑，凡是神腦會員預約iPhone 12，獨家享最高保障10,000元碎屏險，或享獨家超神首購禮(市價$3,560)，刷指定銀行信用卡可再享1,000元刷卡回饋金！神腦國際攜手子公司神揚保代共同推出「行動裝置線上投保服務」，於10月15日起在神腦生活網站正式推出上線，給在線上購買手機的客戶更完備的保障。保障範圍包括行動裝置意外毀損、輾壓、破裂，一年內享有上限3次維修及置換服務(若為置換服務，消費者需支付自負額)、行動裝置被偷竊或被搶的新機置換服務、盜打損失通信費用限額5,000元的保障內容，保險期間長達一年。

STUDIO A預約iPhone 12送EarPods原廠耳機及無線充電周邊

STUDIO A於 10月15日起推出「STUDIO A Apple秋季特別禮券」，10/15~10/31期間凡預購萬元禮券，即可額外獲得等值5%紅利回饋，若使用「中國信託LINE Pay卡」消費還可享 LINE Points 3%回饋無上限，總計高達8%優惠，禮券使用無效期，可用於指定實體門市，計有1萬元、2萬元面額，各限量1,000張，將於15日下午2點起於線上販售，限量2,000張，售完即止！此外，STUDIO A也同時開放會員預約iPhone 12 / iPhone 12 Pro / iPad 8th / iPad Air(2020)等新機，各機型每人各限預約2台，取機時若加購SA Care 2.0全方位保障計劃，還可獲得Apple EarPods原廠耳機 、SAP 18W充電器與無線充電盤等最高價值2,570元的限量好禮，想趁此機會更換主機的朋友千萬別錯過！

除了通路商之外，全台五大電信，以及PChome24h購物、friDay購物、蝦皮購物、Yahoo奇摩購物中心等電商平台都已宣布預約iPhone 12以及iPhone 12 Pro等機種的相關活動囉，有興趣的朋友可多多比較。

(科技)