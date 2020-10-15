行政院長蘇貞昌今（15）日在行政院會表示，台灣應把握此次全球供應鏈重組契機，持續藉由「投資台灣三大方案」驅動投資，運用自身優勢發展6大核心戰略產業，成為全球高科技研發、綠能研發、高階製造及半導體先進製程中心，替未來經濟發展打下穩固基礎。

蘇貞昌指出，「投資台灣三大方案」推動至今已近700家廠商審核通過、投資金額突破1.1兆元。預估年底前可落實金額將逾6200億元、創造9.4萬個就業機會。六都中的桃園、台中、高雄投資規模均達約2千億元，創造逾1.5萬個就業機會。

蘇貞昌認為，在蔡英文總統領導下，賴清德前院長任內已著手解決台灣的土地、水、電、人才等5缺問題，他上任後有賴各部會同仁努力、超前部署，面對貿易戰化危機為契機、因勢利導，中央與地方合作提供廠商最直接、便利且到位的服務，才能這麼快看出成績。

蘇貞昌指出，今年新冠肺炎疫情重創全球經濟，但台灣因超前部署推動「投資台灣三大方案」與「境外資金匯回專案」，配合加大、加速、加碼公共投資建設，使台灣成為極少數還能維持經濟正成長的國家，且投資台灣廠商與金額也一路成長，能在逆勢中突圍實屬不易。

經濟部表示，「投資台灣三大方案」去年推動迄今已吸引682家企業投資1兆1235億元、創造9萬4050個就業機會，目標達成率分達83％及80％。去年已落實投資2513億元、今年預計將促成3749億元投資到位，可貢獻GDP達1.7個百分點。

經濟部指出，面對全球變局與挑戰，將持續超前部署、掌握全球供應鏈重組契機，透過「投資台灣三大方案」驅動企業在台投資，並運用優勢加速產業升級轉型，在「5+2產業創新」的既有基礎上推動「六大核心戰略產業」，打造眾所期待的新台灣經濟榮景。

(時報資訊)