智崴(5263)今日完成可轉換公司債三與四掛牌，合計籌得台幣12億元，將用於研發投入與償還金融借款。

董事長歐陽志宏表示，本次募集的資金將用於體感科技研發計畫上，研發策略將分為兩大方向，分別是高階LED球幕研發以及新世代設備的開發。

高階LED球幕的研發，其螢幕整體亮度將提升10倍，解析度也將達8K以上，有助於提升體驗者整場視覺感受。

新的視覺系統除了導入於現有產品上，也會應用在主題樂園的高階產品項目，為樂園客戶提供更佳解決方案。預期將吸引主題樂園客戶的新建訂單，以及原有客戶舊設備的替換潮。

另一方面，新世代設備的開發，可在後疫情時代提供給樂園、遊樂景點客戶另一種彈性方案。新世代設備可擁有體驗分散、人潮分流的彈性，提高遊客在疫情後的體驗意願。此外，其遊樂設備的設計，將整合線上線下的遊戲功能，將主題樂園遊戲的起點，往前延伸至體驗者的家中，藉此串聯居家線上遊戲，與未來線下樂園體驗消費的新遊戲模式。

5G世代來臨，智崴將整合5G網絡，打造5G智慧樂園，透過小型化設備，讓體驗者能夠透過更便利的模式，輕鬆地穿梭於各種虛擬實境的故事之中。此外，新世代設備的研發，有助於智崴完整化各種體感產品線的布局，將從過去金字塔頂端的市場拓展至二三線等客戶(地方型樂園)市場。

(時報資訊)