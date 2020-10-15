行政院長蘇貞昌今（15）日在行政院會表示，關鍵知識與技術人才是國家競爭力的核心，請國發會協同各部會持續完善攬才法規，並落實培育本土數位人才、延攬國際關鍵人才、深化雙語能力等3大人才戰略，以人才驅動產業成長、促進經濟發展。

蘇貞昌指出，面對後疫情時代新變局，未來全球產業供應鏈不再只注重低成本，更重視安全、乾淨的供應鏈。台灣的開放、透明、民主法治及資安環境，都相當符合國際對可信任供應鏈夥伴的要求條件。

而蔡英文總統今年雙十國慶演說中指出，要打造台灣成為國際資本、人才及數位技術匯聚重鎮。蘇貞昌強調，關鍵知識與技術人才是國家競爭力的核心，台灣要成為亞洲高階製造及研發中心，需要持續積極培育及延攬國內外專業人才。

蘇貞昌表示，「外國專業人才延攬及僱用法」自2018年2月實施以來，已展現初步成效，如就業金卡制度吸引關鍵領域高端人才來台，配合台灣防疫有成及貿易戰帶動，迄今已核發達1367張，其中今年前三季便核發826張，達過去2年核發541張的1.5倍。

此外，在外國專業人員聘僱方面，今年前8月聘僱許可人次已達3.7人，較過去全年3.3萬人已成長近10％。僑外畢業生核准留台人數亦有46.6％，且多投入專業、科學及技術服務業與製造業，有助補充我國產業所需人力。

蘇貞昌請國發會協同各部會持續完善攬才法規，檢討精進取得永久居留年限及租稅優惠等措施、創造更大誘因，並請各相關部會落實本土數位人才、延攬國際關鍵人才、深化雙語能力等3大人才戰略，以人才驅動產業成長、促進經濟發展。

國發會表示，將透過擴展高教培育量能、促進產學共育及鼓勵企業投資人才等主軸，培植更多具數位技能的本土人才，協助產業轉型。同時，亦將配合雙語國家政策，持續深化人才英語力，積極培育產業所需的專業領域英文人才。

同時，國發會指出，除了積極推動專案性攬才措施，聚焦延攬全球頂尖數位人才，並擴大招收新南向國家及外國學生來台就讀重點領域科系外，亦將進一步鬆綁工作、居留等相關規定，並優化租稅及社會保障等相關權益，以提高其來台誘因。

(時報資訊)