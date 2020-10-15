藝人錦雯的母親日前因吃隔夜菜導致食物中毒送醫，差點引發敗血症。國人常為了不要浪費，把沒吃完的打包回家，或重複吃隔夜菜，林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈警告，菜煮好兩分鐘後細菌就開始繁殖，尤其有2種菜特別容易變質，千萬別打包！

《旗開得勝》剩菜剩飯包便當？人生提早領便當！

很多人都會覺得大餐沒吃完很可惜，因此會把吃不完的桌菜打包回家，譚敦慈日前在中時新聞網《旗開得勝》節目中點名，下列2種菜最好不要打包：

1. 魚蝦貝類

容易帶有海洋弧菌等細菌，蛋白質隔夜也易形成有毒的亞硝胺，所以最好當餐吃完。

2. 冷盤菜

冷盤通常都是已經煮好、放涼又冰過，離起鍋時間越久細菌越多，恐增加食物中毒風險，而且冷盤再加熱容易走味。

此外，譚敦慈也表示，深綠色蔬菜放涼後再蒸會變黑，不但影響賣相、口感也不佳，而且深綠色蔬菜生長時吸收的氮肥會產生硝酸鹽，煮過再加熱會轉化成更多可能致癌的亞硝酸鹽，所以綠色蔬菜也不適合隔夜或帶便當。

譚敦慈解釋，菜煮好兩分鐘就開始孳生細菌，放得愈久細菌愈多，隔夜菜引起食物中毒，主要就是因為細菌污染。建議不要把吃剩的菜帶便當，應該煮好後先裝便當，由於室溫最容易讓細菌繁殖，因此只要飯盒摸起來不燙了就可以放冰箱。

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(中時新聞網)