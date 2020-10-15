經濟部今（15）日表示，投資台灣三大方案已吸引682家企業投資，投資金額突破1兆1,235億元，創造9萬4,050個本國就業機會；預估年底可落實金額6,263億元，其中，去年已落實逾2,500億元，預計今年將促成約3,749億元投資到位，貢獻GDP達1.7個百分點。

行政院會今（15）日聽取經濟部報告「投資台灣三大方案成果」，經濟部指出，投資台灣三大方案在投資金額方面，目標三年吸引投資1.35兆元，從去年1月1日實施迄今，已吸引投資1兆1,235億元，達成率83％；在促進就業方面，目標培育11.8萬個本國就業機會，至今創造9萬4,050個本國就業機會，達成率80％。

指標大廠陸續移回高階產線，帶動供應鏈上下游的中小企業與根留台灣企業加速接棒投資，促成高階伺服器、網通設備、智慧運輸、智慧製造、高價值傳產等產業群聚效益。

其中，特斯拉供應鏈有15家廠商透過三大方案，投資金額超過1,000億元，涵蓋五大系統車電、馬達、電池、車身、充電，包括投資最大筆的群創702億元、和碩149億元、同欣電97億元及巧新92億元，經濟部指出，為台灣推動六大核心戰略產業奠定厚實基礎。

另外，隨著5G發酵、高階半導體訂單湧現、宅經濟及遠距應用熱度不減等後疫情趨勢，多家台廠受惠轉單需求而加碼投資擴產，有網通設備龍頭啟碁科技共逾81億、半導體供應鏈日揚科技共逾16億、台灣最大急救耗材廠新廣業共逾13億等。

六都中，桃園、台中、高雄，投資金額規模都在2,000億元左右，創造就業人數也都在1.5萬人以上。

行政院長蘇貞昌指示，台灣必須把握這次全球供應鏈重組的契機，持續藉由投資台灣三大方案驅動投資，運用台灣自身的優勢，發展六大核心戰略產業，建構台灣成為全球高科技研發、綠能研發、高階製造及半導體先進製程中心，替未來數十年的經濟發展打下穩固基礎。

(工商 )