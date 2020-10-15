有鑑於國內憂鬱症罹患率與人數有逐年上升趨勢，民進黨新竹市黨部近日特別與ZECK學堂合作，辦理「告別憂鬱」講座，希望幫助減低憂鬱症的發生。（民進黨竹市黨部提供／陳育賢新竹傳真）

有鑑於國內憂鬱症罹患率與人數有逐年上升趨勢，民進黨新竹市黨部近日特別與ZECK學堂合作，邀請生命工程師Jason ZECK Lee講師來到新竹市分享經驗，希望讓大家能夠了解和學習到相關知識，有效幫助減低憂鬱症的發生。

市黨部主委陳建名指出，根據國健署調查，全台15歲以上的民眾，有8.9％有中度以上憂鬱症，代表全國至少有200萬人符合憂鬱症狀，尤其現在是秋冬轉換之際，又是憂鬱症好發的季節，患者不僅會情緒低落，嚴重還會影響到生活、工作、社交。

而且很多人不了解症狀的嚴重，可能會說出「明天就好了」、「不要想太多、沒事啦」之類的話，出發點雖是好意，卻會讓憂鬱症患者更加痛苦。

此次的講座在上個月發布時，民眾反應熱烈，昨晚的講座現場擠進超過上百人參與聆聽。

講師Jason表示，他希望在1年的時間舉辦100場免費講座，此次非常榮幸來到新竹市舉辦他的第42場巡迴講座，也是新竹唯一的1場，期望透過這樣的方式，讓大家能夠更了解和學習到相關知識。

Jason分享，如果看到身邊的人疑似要陷入憂鬱時，就必須協助把他拉起來，並可藉由4個步驟來協助，包括停止一切動作，盡速讓他離開現場；深度腹部呼吸，讓氧氣增加，也可陪患者口念數字調整呼吸；轉移話題；擁抱。

他更叮嚀大家，回去立刻記錄10個自己最親近的人的名字及電話號碼，當自己發生狀況時就可以求援。

陳建名也表示，台灣患憂鬱症的人口比想像中更多，絕大部分憂鬱患者都擔心自己被貼上標籤，或有藥物副作用而逃避就醫。

此次講座希望讓大家能夠更加認識，一起重視憂鬱症這個話題，一起不忽視、不放棄，一起學會陪伴及傾聽，讓陷入憂鬱症者感受到身邊有人支持與關心，或許就能幫助他走過去，挽救1條生命。

他說，未來市黨部會持續舉辦各式的講座和活動，一改過去大家對於政治冷漠的刻板印象，陪伴與解決市民生活上的各種大小事。

(中時 )