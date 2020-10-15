農委會14日宣布桃竹苗灌區農田1週內停灌，桃園市長鄭文燦15日受訪時呼籲，針對已插秧播種的農民、育苗中心和代耕中心，中央應提高相關補償金，確實做到「從優補償」。他也強調，為了整體水資源的調配，停灌絕對是不得已的決定。

鄭文燦提到，針對缺水的情況，除了農業用水的停灌以外，民生跟工業用水也會推出節水計畫，希望能夠減少石門水庫水位下降的速度。另外，桃園市包括市政府跟經濟部的戰備水井、工業用的備援水井，會全面清查讓它可以上場；同時，埤塘蓄水也會回饋給各自來水廠，讓它作為備援的水源。地下水、埤塘及7個水資源中心都會協助支援。

鄭文燦表示，根據計算，地下水每天可以供應大概3到4萬噸，放流水可以達8萬噸，埤塘的蓄水約3000萬噸可以備援，石門水庫目前水位為1964年來的最低點，蓄水率僅有42％，確實無法支持二期稻作灌溉，雖然他在二期插秧前就提醒水利署今年會有缺水危機，但基於整體考慮，無法在當時做出整體規劃。

鄭文燦說，目前休耕是1甲地給予8萬8的補償金，但已經插秧播種的農民損失更慘重，應該提高補償額度，且育苗中心和代耕中心也要納入補償範圍。另外，他相信農委會跟經濟部是經過非常周延的考慮，才有了停灌的決定，並強調，停灌之後該給農民的補償，一定要「從優補償」。

(中時 )