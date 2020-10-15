台中市府陽明大樓地下停車場計數器僅供參考，剩餘車位顯示為0，洽公民眾按取磁扣仍可駕車駛入。（王文吉攝）

台中市府陽明大樓15日一早數百洽公車輛湧入地下停車場，計數器顯示為「0」，按取磁扣仍可進入，造成停車場持續超收，撐到大爆滿，違停嚴重。停管處人員無奈表示，針對違規停放會夾單勸導，但沒有車主聯絡電話，無法聯繫移車，至於計數器僅供參考，會請工程人員了解並更改設定。

教育局15日於陽明大樓舉辦學生交通卡綁卡說明會，至少700人與會，一早車輛持續湧入地下停車場，頓時車滿為患，不僅首長、殘障、親子等專用或優先車位遭占用，包括車道、轉彎處、黃線、槽化線及電梯口等均有車輛違停。

洽公車輛違停緊急逃生通道外的黃色網狀標線。（民眾提供／王文吉台中傳真）

首長專用公務車位遭洽公車輛占用，且違規並排停放。（民眾提供／王文吉台中傳真）

一名出席說明會的教師對於違停感到抱歉，並表示，一大早要趕8點開始的說明會，自己車子開到地下停出場入口，車位計數器顯示為0，當時想說排隊等看看，沒想到可以按取磁扣進入，在地下室繞了好久，都找不到車格，只好停在不影響其他車輛出入的地方。

洽公車輛占用車道違停。（民眾提供／王文吉台中傳真）

台中市府陽明大樓地下停車場車滿為患，身障車位白色斜線下車區遭占用。（民眾提供／王文吉台中傳真）

祕書處表示，教育局辦理學生交通卡綁卡說明會，700多位校長、承辦人員到場研習，5樓大禮堂可容納850人。停管處人員說，地下停車場有253席車位，府外第二停車場有154車位，均為每小時20元，另有平面累進計費車位，許多人為了省時省錢，都將車輛開入地下室停放，方便直上5樓出席說明會。

台中市府陽明大樓地下停車場未進行嚴格管控，計數器顯示為0，仍持續超收，造成大爆滿及違停亂象。（王文吉攝）

針對違停，停管處人員表示，會夾單勸導，但沒有車主聯絡電話，無法聯繫移車，深感無奈。至於停車場計數器顯示為0，仍不斷有車輛駛入，停管處人員說，車道口LED面板提供剩餘車位數讓民眾參考，顯示為0確實還可以按鈕領取磁扣，會請工程人員了解並更改設定。

一名首長幕僚則緩頰表示，陽明大樓地下停車場除提供洽公車位，另規劃首長車位，但沒有公務車專用車道，可能考量滿席時，車道進行入口「一出一進」管制，洽公車輛排隊，會造成首長車輛無法駛入，才沒有進行嚴格控管。

(中時 )