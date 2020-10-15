20201014《旗開得勝》憂鬱症增！台人爆憂鬱潮 比例高達25%

看「身心科」不再是難以啟齒的事，常聽聞的憂鬱症、躁鬱症等也成為現代人常討論的病症，調查發現每4人就有1人有憂鬱傾向，精神科醫師楊聰財分享9大招非藥物即可治癒的處方，其中他提到要學會改善「章魚性格」，人只有兩隻手，但很多人扛了太多負擔在身上，想關心十件事又想面面俱到，只會造成自己身心俱疲，他也透露，這種病症在女性、媽媽們之間最常見。

由林佩潔主持的《旗開得勝》新一集討論到台灣人獲憂鬱症的比例越來越多，再加上工作、生活、家庭壓力大，一不小心就有可能憂鬱症上身，精神科醫師楊聰財分享，6大類型人格有高憂鬱症風險，分別是求冠軍性格、強迫性格、神經質性格、邊緣型性格、戲劇型性格、自戀型性格。

若容易感到情緒低落、沮喪或失望恐是憂鬱症狀。（圖／旗開得勝）

楊聰財說明，所謂的求冠軍性格在醫學上常用一個英文詞「Aggression」表達，又叫A型性格，不是單指血型A，楊聰財承認連他自己都有些這方面傾向，但經過訓練後努力轉換成小寫的「a」，他遇過一位有求冠軍性格的35歲男性病患，從事金融理財業，只要業績不如人就會給自己壓力很大，甚至有想不開的念頭。

有察覺到自己或是身邊的人有憂鬱症狀，須盡速就醫避免憾事發生。（圖／旗開得勝）

楊聰財說，幸好後來該名病患的太太拉著他來看醫生，才使他逐漸擺脫求冠軍性格的痛苦，學會活得輕鬆、開心一點。楊聰財也提醒，腦是身體的一個器官，心臟會生病、肺會生病，腦也有可能生病，主要是控制情緒的「邊緣系統」產生失調，裡面一些精神傳導物質產生障礙，就有可能生病，而若是病患身邊的人，要學會傾聽、陪伴、帶動，照顧憂鬱症的人員也該像醫護人員一樣有三班制，千萬不要一個人一肩扛，容易過度疲勞，甚至變成下個憂鬱症的候選人。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)