板橋八德公園將興建天幕籃球場。（板橋區公所提供）

新北市目前僅有部分學校運動場館及國民運動中心可供市民租借室內場館，場地不敷民眾使用，室外場地則受天候影響，遇雨無法使用，經新北市議員葉元之積極爭取，板橋區八德公園將興建新北市首座天幕籃球場，預計明年3月完工啟用。

葉元之表示，桃園、新竹、台中等縣市都有天幕籃球場，新北市卻一座都沒有，許多新北球友還要跑到外縣市去打球，因此他在去年總質詢時向市長侯友宜爭取在新北市興建天幕籃球場，獲得侯市長當場承諾。

葉元之說，後來體育處推動運動中心2.0計畫，預計在全新北市興建10多座天幕籃球場，第一座則在板橋八德公園，所需經費1500萬，由板橋區公所執行，板橋第二座則預計蓋在溪北公園。

板橋八德公園天幕籃球場的天幕採雙向斜屋頂設計，抗風、易散熱，同時使用吸音材質，降低打球聲響；籃球場地坪採PU材質，可減緩運動時雙腳衝擊力；此外，將老舊活動式籃球架更新為固定式籃球架，使小朋友不易攀爬，更加安全。

天幕完成後，除供打球使用外，長輩晨間活動也可在此遮陽避雨。同時籃球場周邊也會配合整建，例如更新座椅、加寬側邊人行道等，讓公園運動環境更加友善。

葉元之表示，他多次到工地會勘，目前球場已被圍起來，但尚未開始施工，造成部份長輩運動上的不方便。他會要求公所盡量在明年農曆年前完工，讓球友盡快使用全新的運動設施。

(中時 )