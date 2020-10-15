蔡英文總統今接見離岸風電產業高階幹部及駐台外館代表，期盼和更多來自國際的資金以及有經驗的開發商、系統商合作，一起打拚，前進亞洲各國市場，共同打進國際綠能供應鏈。

總統致詞時歡迎訪賓來到總統府，並表示，台灣的半導體產業有世界級的生產聚落，SEMI（國際半導體產業協會）更是讓台灣廠商可以和全球接軌的重要管道。感謝SEMI帶領多位綠能產業領袖來訪，這也顯示SEMI及各國駐台代表對離岸風電在台灣投資的重視和決心。

總統指出，現在是台灣決心全力發展綠能產業的關鍵時刻。訪賓們來自歐洲長期發展離岸風電的先進國家，也累積相當可觀的技術和經驗，透過強化和他們的合作機制，相信可以讓台灣和歐洲各風電先進國家共創雙贏。

總統提到，台灣2025年能源轉型的目標，是綠能的發電比例提升到20％。離岸風電的裝置容量也正朝5.7 GW的方向在努力。

總統指出，去年年底，台灣第一座離岸風場已經開始正式商轉，這座風場的商轉吸引了日本、韓國的團隊，都來到台灣，學習台灣成功的模式。這也顯示台灣在離岸風電的發展，已經成為亞洲的先驅，也正朝向亞洲綠能中心邁進。透過將台灣打造成為亞洲綠能中心，就可以和歐洲各風電先進國家合作，共同攜手打進國際盃。

總統表示，台灣期待強化和訪賓們的合作，也希望更多來自國際的資金，以及有經驗的開發商、系統商合作，都能和我們一起打拚，前進亞洲各國市場，共同打進國際綠能供應鏈。

總統說，接下來，台電示範風場也預計在今年年底建置完成。還有第二階段潛力場址，包括海能、允能風場，也正在全力建置當中。

總統指出，目前，政府正在研擬第三階段區塊開發推動機制。從2026到2035年間，預計共會釋出10GW的規模。透過這些規劃，可以建立本土離岸風電市場，創造長期穩定市場需求，也同時帶動在地供應鏈的永續發展。

總統接著說明，相信訪賓都很關心第三階段區塊開發的釋出模式，她也向大家保證，執政團隊會用最高的行政效率，建立更穩定的合作機制，來確保與強化和國際夥伴廠商的長期合作發展。

總統提到，除了再生能源規劃，政府也努力把台灣打造成更國際化的工作環境，例如提供外國專業人才就業金卡。同時，台灣現在也越來越國際化。她聽同仁說，現在在彰化，外國人越來越多，從計程車司機到海產店老闆，都開始會說幾句英文。

總統強調，因此，政府也正在把台灣打造成為更適合國際人士生活的環境，這就是推動雙語政策最重要的意義。希望讓政府機關和銀行都可以使用英語溝通，透過實現2030雙語國家的目標，讓台灣成為對國際人士都更友好、友善的地方。

(中時 )