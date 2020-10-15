被經濟部判定為陸資的「淘寶台灣」，15日發出聲明表示年底正式停止在台灣營運。經濟部次長林全能表示，「淘寶台灣」違反相關規定，必須依法處理；行政院則表示，行政院長蘇貞昌上任以來，始終嚴審中資透過轉投資來台灣投資不允許的項目，目前已有幾個個案被揭露且裁罰，未來將持續就法制面彌補缺失。

經濟部投審會2020年8月認定英商克雷達台灣分公司在台以「淘寶台灣」名義經營的電商平台，因阿里巴巴集團可操控英商克雷達的營運方針、具有控制能力，判定淘寶台灣為陸資，罰款41萬元，並需限期於六個月內撤回投資或改正。

不到兩個月，克雷達15日直接宣布年底正式停止在台灣的營運。林全能15日出席行政院會後記者會表示，大陸人民、企業到台灣投資的規範都相當明確，「淘寶台灣」違反規定，必須依法處理。

行政院發言人丁怡銘則強調，蘇揆上任以來，針對中資透過轉投資來台灣，投資兩岸人民關係條例不允許的項目，進行嚴審、嚴查，且是以實質最重影響力的原則審查，目前已經有幾個個案被揭露且裁罰，未來也會請各機關持續研究法制面，彌補制度缺失。

(工商 )