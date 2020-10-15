隨著國旅大爆發，台中市觀旅局為提升台中特色商圈人潮，帶動周邊觀光景點消費買氣，10月下旬將推出「台中觀光旅遊消費振興計畫」，規劃4條精選在地商圈遊程，今（15）日第1場次於東海藝術街商圈舉辦，觀旅局長林筱淇以行動給予商圈加油打氣，邀請大家來台中探訪、搜尋並體驗台中在地商圈的特色魅力，要讓民眾重新認識不一樣的台中。

台中市觀旅局長林筱淇表示，台中幅員遼闊，光是商圈就高達25個，每個商圈都有各自的文化特色，今年因新冠肺炎疫情，在地商圈首當其衝，觀旅局積極執行安心旅遊、安心旅宿等多項觀光振興方案。隨著後疫情時代國旅復甦，帶動觀光旅遊消費發展之下，觀旅局特別推出4條商圈精選遊程，期待藉由結合中市各大商圈、旅宿、遊樂、溫泉、伴手禮及觀光工廠等觀光產業，吸引喜歡在地體驗的旅客聚焦台中，並振興商圈及周邊觀光產業發展，進而提升自由行旅客赴本市觀光住宿。

觀旅局表示，本次精心規劃4條在地商圈遊程路線同時辦理踩線活動，分別為漫步線—享受台中的浪漫步調、山海線—體驗山線與海線的風情對話、山城線—感受豐饒的自然餽贈、時尚城中城線—探訪台中新舊靈魂的交融之處，足跡遍及台中19個商圈，包含了東海、逢甲、天津、廟東等知名商圈，在體驗商圈魅力的同時也能順遊鄰近觀光景點，參訪古蹟廟宇、戲水賞海景、大啖在地美食、購入許多台中在地特色糕餅伴手禮等等，晚上還能入住通過「安心旅宿」認證標章的在地特色旅宿。

觀旅局提醒，只要在今年10月底之前住宿台中精選安心旅遊旅館或民宿，就能加碼紅包，通通有獎，包含五星級餐券、泡湯溫泉、五大觀光工廠通用的入園券及台中各式糕餅伴手禮等，安心旅遊自由行旅客每房還可補助1,000元。

另外，即日起10月18日前，只要至「大玩台中—台中觀光旅遊局」粉絲專頁活動貼文下留言「安心旅遊，首選台中」並標註3位好友及分享活動貼文，就有機會獲得知名五星級酒店自助餐券及知名樂園全年入園護照等大獎。

(工商 )