今年因新冠肺炎疫情影響，公費流感疫苗出現搶打情況，北市衛生局疾管科長余燦華15日表示，今年疫苗採購增加1.5萬劑，總量達71.5萬劑，中央配發的46萬劑，經統計施打9天已接種30萬劑，估大概10月底將缺貨、斷貨，未來也不確定是否還會有貨，但會盡量滿足區民活動中心或學校需求，預計北市全市有27％人口施打。

衛生局今赴議會工作報告，議員阮昭雄指出，最近季節在變化，憂心流感疫苗的量不夠，議員陳建銘也建議各鄰里施打流感疫苗時，產生群聚應要求民眾確實戴好口罩，也可趁機衛教宣導。

衛生局長黃世傑表示，今年施打人數較去年增加1.7倍，確實較往年踴躍；余燦華說，今年採購量增加1.5萬多，總數達71.5萬劑，人口函蓋率是六都首位。

余璨華強調，今年因為疫情關係，接種踴躍全國皆是如此，過去採取3階段分流，今年則是全部一起開打，但會滿足社區場域、學校、醫療院所使有效分配。

他說，中央配發46萬劑，目前已接種30萬劑，醫療診所每天總量管制，因為怕社區感染，所以像區民活動中心、學校施打場次，若沒滿350劑就給滿，超過就有多少給多少，預估北市全人口有27％施打，大概10月底全線會產生缺貨、斷貨情況，未來不確定是否還會有貨。

余燦華也提到，民眾對新冠肺炎疫情有警覺，勤洗手、戴口罩讓流感重症比例下降不少。

(中時 )