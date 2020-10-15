「中天新聞台被關定了」的說法甚囂塵上，傳出民進黨祕書長林錫耀昨天在中常會中透露，早在6年前馬英九執政時，NCC委員就非常勉強地通過中天換照，中天表現如何民眾自有公評。前立委孫大千今天在臉書表示，民進黨要關台就關台，林錫耀不必去牽拖一大堆笑掉大門牙的理由。

孫大千說，外部諮詢會議的意見具有重要的參考價值，但是最後同意發照的仍然是NCC的委員，而馬英九總統一向尊重獨立機關的決定。但是，現在連NCC的聽證會都還沒有召開，林錫耀就做出這樣具有預設立場的談話，不正代表了民進黨早就處心積慮地要把中天關台嗎？

孫大千說，林錫耀認為「有十萬人到凱道參加反紅媒運動，顯然社會對中天有一定看法。」那麼，支持韓國瑜的庶民夥伴在總統大選時的造勢活動中，不管天候環境再怎麼惡劣，隨隨便便都超過十萬人。照林錫耀這樣的標準，「顯然社會對民進黨有一定看法」。民進黨怎麼沒有收拾包袱，下台回家呢？如果下次，有人也發起一個反綠媒運動，在凱道上也有超過十萬人參加，難不成民進黨就要把所有的綠媒都關台嗎？

(中時 )