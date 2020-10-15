經濟部投審會判定淘寶台灣為陸資，違反來台投資許可規定，限期撤資或改正，淘寶台灣今天宣布年底停止營運，上午11時關閉平台下單。行政院發言人丁怡銘表示，蘇揆早已要求嚴審嚴查，也要求相關機關彌補制度面缺失；經濟部次長林全能也說，政府是依法處理予以執行。

淘寶台灣所屬的英商克雷達台灣分公司8月間被經濟部投審會認定為陸資，要求針對違反許可事項進行改正，克雷達台灣分公司今天已宣布將停止在台營運。

丁怡銘說，蘇揆上任以來針對中資透過各種轉投資來台，去投資兩岸條例不允許的項目都有嚴審嚴查，甚至是以「實質最終影響力」來審查，目前幾個個案被揭露裁罰，針對法制面會請各機關了解，彌補制度面上的缺失。

林全能補充說，相關大陸人民或企業到台灣投資，政府的規範都非常明確，淘寶台灣違反相關規定，經濟部是依法處理，予以執行。

另外，針對民間團體經濟民主聯合要求檢討陸資來台許可辦法，並規範陸資透過買股票以經促統，經濟部投資業務處代理處長張銘斌也說， 相關問題因涉及兩岸條例及金管會負責的「投資證券管理辦法」的修正 ，不是光依據陸資來台處理辦法規範，所以經濟部會把外界意見納入草案，至於需要修正兩岸人民關係條例的及投資證券管理辦法的部分，也會建議相關部會參考。

(中時 )