晶圓代工龍頭台積電（2330）15日公布第三季財報，合併營收季增14.7％達3,564.26億元，較去年同期成長21.6％，創下季度營收歷史新高。第三季度平均毛利率季增0.4個百分點達53.4％，與去年同期相較提升5.8個百分點。
台積電第三季營業利益達1,500.48億元創下新高紀錄，較第二季成長14.5％，與去年同期相較成長39.1％。台積電第三季歸屬母公司稅後淨利1,373.10億元，創下季度獲利歷史新高，與第二季相較成長13.6％，與去年同期相較成長35.9％，每股淨利5.30元。
台積電前三季合併營收9,777.22億元，較去年同期成長29.9％，平均毛利率52.8％，與去年同期相較提升8.5個百分點，營業利益4,096.64億元，與去年同期相較成長64.9％，歸屬母公司稅後淨利3751.19億元，與去年同期相較大幅成長63.6％，並改寫歷年同期歷史新高，每股淨利14.47元。
(工商 )
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