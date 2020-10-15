中信兄弟強打者張志豪14日在3局上打擊時不慎受傷，當場倒地不起由擔架抬離場，隨後緊急送醫檢查，球團表示，初步檢查為右側側腹肌拉傷，若無法及時歸隊，恐對兄弟2週後要面對的季後賽造成極大影響。

14日面對富邦悍將的比賽中，張志豪在3局上面對悍將先發投手羅力時，揮出左外野深遠界外飛球後，突然手摸著右側肋骨下方，跪倒在地無法起身且表情面露痛苦，隨後被擔架抬出場送醫檢查。

經過初步檢查，球團透露結果，張志豪是右側側腹肌拉傷，今天還會接受進一步檢查，傷勢嚴重程度及是否缺席仍未可知。

身為球隊中心打線重要人物，張志豪在今年球季完成連續4個球季至少揮出20支全壘打的紀錄，成為聯盟第1人，本季至今敲出平生涯最多的26轟，也是隊上最多全壘打的打者，而他本季揮出108支安打也是近8年最多。

此外，張志豪的得點圈打擊率3成03也在球隊中排名第3，但本季他受到幾次「要害式」的觸身球攻擊，昨天又遭遇側腹肌拉傷的挑戰，能否趕上即將到來的季後賽受到外界矚目，若是他在季後賽缺陣，勢必要有其他打者補上缺口才行。

(中時 )