台北張姓男子今年初在網路PO文，指控在知名大醫院擔任醫師的未婚妻，婚前2週出軌，與小開巴黎出遊還悔婚。更指未婚妻有從事特種行業、不倫已婚醫生、墮胎等黑歷史；女醫師不堪受辱提告，卻不幸在4月家中身亡。台北地檢署檢察官認為，就算張男po文內容為真，卻是與公共利益無關的私德，不在言論自由保障範圍內，依加重誹謗罪起訴張男。

張男年初在PTT、臉書《爆料公社》po出上千字長文，控訴在大型教學醫院任職的未婚妻，在婚前2週被他抓包出軌，與醫界小開同遊巴黎。張男說跟小開家世背景相比，自己就像「魯蛇」，但仍盼未婚妻回頭，豈料，未婚妻竟對外宣稱他有精神問題，因此分手取消婚禮，張男認為女方為了保持自身形象，卻傷害他名譽，心灰意冷。

張男更爆料未婚妻曾經從事特種行業、墮胎，與院內有婦之醫生長期婚外情，還劈腿另一醫生等黑歷史，最後還附上未婚妻和小開在巴黎街頭親密影片。

據ETtoday新聞雲報導，女醫得知後怒告張男妨害名譽、妨害秘密等多項罪名；未婚妻的現任老公也指控，張男不知從何處得到他的住址，把喜宴取消後剩下的喜餅、喜帖、婚紗照等東西都寄到他家，涉嫌違反《個資法》。今年4月，女醫被發現在家中身亡，排除外力介入應為輕生。

張男應訊時堅稱自己在網路上所言皆為事實，但檢察官認為，法律明文，與公共利益無關的私德，不在言論自由保障範圍內，且張男提供的資訊，足以辨識出特定身分，因此依加重誹謗罪嫌起訴張男。至於妨害秘密與個資法部分，則不起訴。

(中時新聞網)