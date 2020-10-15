國民黨召開記者會，指NCC審查中天新聞台換照依劇本演，並影射民進黨林錫耀秘書長帶風向、下指導棋。民進黨發言人顏若芳表示，林錫耀秘書長昨日並未公開對外發言，而僅是陳述過去馬政府時期審查的事實。

顏若芳說，對於中天換照一事，民進黨的態度一向很清楚，NCC是獨立機關，相信必會依法及其專業，對電視台證照的審查做出判斷。也提醒國民黨不要用政治力量去影響獨立機關的審查。

顏若芳再還原昨日中常會會中，林錫耀秘書長說法指出：「這一次其實還是要由NCC依照法令、專業，及過去六年的情形來做把關和獨立的審查，但是國民黨不知道為什麼主動放話說我們要把它關掉，關不關是NCC的事情，我們必須知道這是一個獨立審查的過程。過去這幾年，其實它的表現，台灣民眾心裡應該有數，社會自有公評。」

顏若芳表示，國民黨今天才是明顯用政黨力量介入並帶風向，傾全黨之力表態挺一家媒體，令人側目。

她說，事實不容扭曲，請國民黨不要再造謠、羅織構陷。民進黨再次重申，民進黨對於NCC審查中天電視台換照的態度，NCC是獨立機關，相信必會依法及其專業，對電視台證照的審查做出判斷。

(中時 )