農委會日前公告將修法禁止比特犬及其混種犬輸出、輸入及飼養繁殖，最快年底前公告實施，引發混血比特犬的「惡霸犬」飼主不滿。民進黨立委劉建國、蔡易餘、林楚茵、高嘉瑜今舉行記者會替惡霸犬請命，劉建國表示，惡霸犬個性溫馴，對孩童友善，早已被定義為「伴侶犬」，適合飼養於家中，只是比較不上相，並非惡犬。

比特犬攻擊人以致受傷事件頻傳，農委會為強化管制措施，9月21日預告修正公告指定禁止飼養、輸入或輸出之動物，新增比特犬及其混血犬隻，惡霸犬因與比特犬混血，恐成為禁止飼養的犬類之一。

農委會日前預告將禁止繁殖飼養比特犬及其混種犬，導致有血統關係的惡霸犬面臨禁養，民進黨立委蔡易餘、林楚茵、劉建國等人今替惡霸犬請命。（林縉明攝）

最近因比特犬引起的傷害事件，農委會於9月21日預告修正「指定禁止飼養、輸入或輸出之動物」（劉宗龍攝）

劉建國表示，依照美國「聯合犬業俱樂部UKC」公告，經過百年育種，美國惡霸犬個性溫馴善良，而且對孩童友善，早已被定義為「伴侶犬」，適合飼養於家中，甚至連護院的能力都快要沒有，但農委會卻仍然認為美國惡霸犬是比特犬，明顯與現實完全不符合。

蔡易餘說，惡霸犬不像比特犬會攻擊人，只是長相比較兇，然後名字叫「惡霸」，雖然長得醜，但很溫柔，個性也非常溫厚。

高嘉瑜（前右）撫摸到場的惡霸犬。（劉宗龍攝）

林楚茵認為，狗會咬人主要是飼主沒管教好，呼籲農委會應朝向強化飼主的教育及技能方向管理，而非單純地用血統、大小來禁絕。

對此，農委會副主委黃金城表示，會請畜牧處依照國際標準重新評估，並適時修正公告內容。

不過，記者會前發生一段插曲，疑似現場太多陌生人，加上溫度偏高，造成一隻惡霸犬情緒太激動，飼主試圖安撫，卻不慎被咬了一下，造成手指流血，飼主及該隻惡霸犬立刻被帶離現場。

(中時 )