武陵農場每年櫻花季採行總量管制，團客一日遊、散客住宿及露營區將在11月1日及12月1日開放網路預訂。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場公告2021年櫻花季疏運管制時程自2月12日至2月28日止，共計17天。團客一日遊每日1000名額預計11月1日上午9時起開放旅行業網路預約，散客住宿及露營區分別在11月1日及12月1日開放網路預定，方便遊客及早規劃明年度賞櫻遊程，相關後續細節當天同步公告至農場官網。

每年武陵農場的櫻花季疏運管制期約在前1個月公告，今年許多遊客反映希望農場提早公告疏運管制期間，尤其明年的櫻花季與春節年假重疊，尤需預先安排假期賞櫻，武陵農場特別提前規劃公告2021年櫻花季疏運管制期。

武陵農場每年櫻花季採行總量管制，團客一日遊、散客住宿及露營區將在11月1日及12月1日開放網路預訂。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場每年2月櫻花季的住宿及露營區網路訂位，分別於前1年11月1日8：30及12月1日8：00開放，均是以秒殺速度額滿，已確認訂位之旅客可在1月份下載車輛通行證；其餘遊客仍可透過公共運輸或團客預約入園賞櫻。

另為表達對榮民的敬意，回饋榮民對國家的貢獻，在榮民節之前，特別推「榮民有感」的優先訂房活動，特別保留2021年2月櫻花季期間每日40間房給榮民優先於2020年10月16日上午08：30起至10月22日預定。

武陵農場提醒，明年武陵櫻花季疏運管制期間，會比照往年進行交通疏運措施，相關作為會在明年初配合交通部公路總局統一對外發布。

(中時 )