「騙扁小子」黃琪被控與保險業務員蘇立民共謀，佯裝台大前校長楊洋池、香港首富李嘉誠秘書等身分詐騙防疫物資未遂，另涉驗資不實、洗錢等罪，遭到起訴。台北地院今開庭，黃否認犯罪，但對於法院要怎麼判，他表示沒有意見，「做了就是做了」。

檢方起訴指出，本名黃照岡的黃琪不只詐騙口罩，還冒名向台北榮民總醫院調閱前男友母親的病理檢體報告，另成立私人顧問公司不實驗資300萬元。移審時，法官以他不認罪，有逃亡、反覆實施之虞等理由，裁定羈押。

北院今開庭，黃琪仍否認犯罪，辯稱他詐騙口罩是為了幫助他人；調閱詹姓前男友母親的檢體報告，則是希望詹母能有精確的診斷，不必再開刀切片，他已經幫詹母負擔不少住院費用，如果知道要繳交1500元手續費，一定也會付，他沒有醫療背景，檢體報告對他沒有任何財產利益。

黃琪並稱，他被控多項詐欺，但聯繫都是使用自己的電子信箱，且他在領走公司300萬元資金之前，已存入30萬美元的本票，他確信本票是真的，效力等同現金，因此等待5天確定銀行收受後，才將300萬元提出，沒有資本不實的意思。

(中時 )