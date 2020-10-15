第二波華爾街大行財報出爐，高盛集團（Goldman Sachs Group）上季獲利意外暴增94%，激勵周三美股盤初走高，富國銀行與美銀表現則令人失望。

受惠於併購交易復甦，以及交易與承銷業務轉強，高盛第三季淨利為35億美元，較去年同期的18億美元激增近1倍。每股盈餘為9.68美元，較去年同的4.79美元倍增，亦遠優於市場預測均值5.57美元。營收為107.8億美元，超出市場預估的94億美元。其中，交易業務營收年增29%，投銀業務營收年增60%。

富國銀行（Wells Fargo）第三季淨利年減57.39%，為17.2億美元，每股盈餘為42美分，不如市場預期的45美分。營收年減14.3%，為188.62億元，優於市場預期的近180億美元。淨利息收入年減19.42%，為93.68億元。

稍早前路透社報導，知情人士透露富國銀行以不當詐取新冠紓困金為由，已經解雇約100～125名員工。該銀行認為，部分員工在為自己申請紓困金時做出虛假陳述欺騙美國小型企業管理局。

美國銀行第三季淨利年減15.5%，為49億美元，每股盈餘為51美分，優於市場預期的49美分。營收年減10%，為203億美元，不如市場預估的208億美元。因利率低迷不振，美銀淨利息收入年減約17%，至101.3億美元。

周三美國銀行股價收跌5.3%，富國銀行跌6.02%，高盛收漲0.20%。

(時報資訊)