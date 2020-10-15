遠傳(4904)10月17日將舉辦頂級黃金門號實體快閃競標活動，包含諧音我發發發發發的「588888」、象徵步步高升的「000123」、以及末六碼連號的六星門號「222222」等，預計將有近40組的頂級黃金門號開放競標。

遠傳指出，對許多消費者來說，好記順口、有意義或能帶來好運的手機門號絕對是申辦時的首選，遠傳特別根據消費者詢問度及過往門號使用分析，睽違一年推出黃金門號競標活動。消費者也可於活動前先至遠傳台北館前直營門市臉書粉絲團留言喜歡的號碼，當天該門號就有機會出現在現場競標名單中，現場也接受提出心願門號需求，只要來現場搶標並搭配遠傳心5G限定資費，就有機會把幸運號碼帶回家。

另外，據最新出版的台灣糖尿病年鑑顯示，國內糖尿病患正式突破220萬人，糖尿病更是台灣十大死因第5位。遠傳捐贈的通訊型(NB-IoT)血糖機，不僅數據能自動上傳平台，家屬或醫護人員也可透過手機即時了解病患資訊，對於醫療資源不足的偏遠地區，醫療單位可隨時掌握病患即時資訊，有效幫助偏鄉病患控制病情。

今年遠傳號召公司同仁參與「享瘦人生減重競賽」，推動「減重做愛心，送愛到偏鄉」活動，每位同仁只要減重1公斤，公司就捐出100元募集血糖機，本次活動近300名員工熱烈參與，短短兩個月總共減重991公斤，募集40台通訊型(NB-IoT)血糖機，轉贈給台東縣政府，協助照顧偏鄉地區患者。

(時報資訊)