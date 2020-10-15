台積電(2330)今日舉行法說會公布財報，2020年第三季營運創新高，稅後純益約1373.1億元，季增13.6%，為連續兩季創新高紀錄，每股盈餘為5.3元。

台積電第三季受惠華為積極備貨，加上蘋果（Apple）、聯發科與超微（AMD）等客戶需求強勁，營運表現亮麗，季營收達3564.3億元，季增14.7%，年增21.6%，並超越原訂季增約9.3%的目標；單季毛利率攀高至53.4%，稅後純益達1373.1億元，季增13.6%，年增35.9%，每股盈餘為5.3元。

若以美元計算，2020年第三季營收為121.4億美元，較2019年同期增加29.2%，較前一季則增加16.9%。

台積電2020年第三季毛利率攀高至53.4%，高於第二季的53%，優於預期；營業利益率為42.1%，也優於預期，稅後純益率則為38.5%。

5奈米製程出貨佔台積公司2020年第三季晶圓銷售金額的8%；7奈米及16奈米製程出貨分別佔全季晶圓銷售金額的35%和18%。總體而言，先進製程（包含16奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的61%。

(時報資訊)