智崴(5263)董事長歐陽志宏表示，今年因疫情因素，一些客戶建置計畫雖然推延，但訂單並未取消，目前已經逐步出貨認列，2021年至少有18座大型i-Ride飛行劇院開幕，加上新訂單挹注，營運絕地大反攻的時候來了。

歐陽志宏指出，客戶預期明年下半年到後年疫情緩解，必須在今年就下單，且第4季本來就是旺季，第4季會優於第3季。

此外，許多客戶已經提前開始為了明後年的開幕做準備，智崴員工皆已分批前往客戶的案場進行施工建置，明年全球至少18座i-Ride飛行劇院開幕，包括丹麥、英國、加州（兩台）三地的樂高樂園，其它還有紐約、拉斯維加斯（兩台）、德州、加拿大、東京、大陸的廈門、貴州、珠海及新疆（三座）、哈薩克，現在是滿到「缺員工出差」。智崴全世界最大體感設備明年將在珠海落成，可說是創世界金氏紀錄，可容納300人，整套金額數千萬美元，是一個新的指標產品。

此外，除了大型飛行劇院，還加入新的小型設備，像是賽車模擬器，一組四台約千萬元台幣，已經出貨越南及亞洲等地的主題樂園、購物中心、賽車俱樂部等。

歐陽志宏認為，疫情之下從全世界各地的情況也發現，人類嚮往快樂和走出家門的需求未曾改變；因此，當各地的樂園重啟後，樂園人潮絡繹不絕；今年剛結束大陸長假，據統計八天假期共6.37億次人次，整體旅遊市場期間收入接近5000億人民幣。足見，市場對娛樂的需求不會削減，而在疫情控制較穩定的地區，區域型的樂園市場與景點也將更早復甦，可望有利智崴佈局中小型及個人化設備市場。

(時報資訊)