資誠（PwC）聯合會計師事務所15日發布《區塊鏈對全球經濟影響報告》，評估當前使用區塊鏈技術的方式，以及分析區塊鏈可能對全球經濟產生的影響。報告發現，區塊鏈的成功取決於政策環境的支持、擁抱新科技的生態系統以及合適的產業組合。

報告顯示，就各區域來看，亞洲很可能會從區塊鏈技術中獲得最大的經濟利益。以各個國家而言，區塊鏈在中國大陸（4,400億美元）和美國（4,070億美元）的潛在淨收益可能最高。德國、日本、英國、印度和法國的淨收益也皆超過500億美元。

資誠聯合會計師事務所金融產業服務副營運長郭柏如表示，長期以來，區塊鏈技術一直與加密貨幣有密切關聯，例如比特幣，但區塊鏈能提供的更多，特別是在公私部門如何保護、共享和使用數據方面。

郭柏如指出，在新冠肺炎大流行期間，許多企業努力因應疫情帶來的衝擊，不少破壞性的新科技對個人和社會帶來深遠影響。根據這份報告，區塊鏈可以提高企業及社會的信任、透明度和效率，協助企業重新思考營運面向和重新設計營運架構。

(工商 )