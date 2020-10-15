自稱「魯蛇」的張姓男子，在臉書爆料公社等社群PO文，指自己的未婚妻在婚宴前2周在巴黎劈腿，與某小開過從甚密，還附上女方與小開的親密影片，又指女方從事特種行業、曾墮胎、介入別人家庭，女方提告後卻在今年4月死亡，台北地檢署偵查後，認為張男所述內容即使為真，也僅涉私德，不在言論自由保障範圍，依加重誹謗罪起訴張男。

張姓男子是在臉書爆料公社、PTT論壇等以「輸慘了」為名，發出千字文，細述自己在大型教學醫院任職的未婚妻，去年9月2人婚宴日期前2周要到法國出差，他想跟隨被拒，因擔心安全所以私下尾隨，沒想到目擊未婚妻在巴黎街頭與某小開調情。

事情發生後，張男與女方分手，張男自稱家世無法與小開相比，也盼望未婚妻回頭，但又指未婚妻過去曾在特種行業上班、墮過胎、介入他人家庭，最後附上未婚妻和小開在巴黎街頭親密影片。

張男文章被網路轉傳，女方得知後控告張男涉嫌妨害名譽、妨害秘密等多項罪名。女方的現任老公也指控，張男不知從何處得到他的住址，把喜宴取消後剩下的喜餅、喜帖、婚紗照等東西都寄到他家，涉嫌違反《個資法》。

被張男爆料的未婚妻出庭時冷靜指控，不料，檢方仍在調查，女方卻在今年4月被家人發現死亡。

張男到案堅稱發文陳述都是事實，但是檢察官認為，法律明文規定與公共利益無關的私德，不在言論自由保障範圍內，且張男文中雖沒點出女方姓名，但別人可以從職業，以及影像，辨識出特定身分，因此依加重誹謗罪嫌起訴張男。

至於巴黎街頭的影片，因是在公共場合拍攝不涉妨害秘密，女方先生收到喜宴取消剩下的物品也無法證明發生損害，所以妨害祕密及違反個資法都不起訴。

(中時 )