高雄仁武分局澄觀派出所所長薛冠洲，12日處理釣蝦場酒客糾紛後突發心肌梗塞，在同仁即時為他CPR、救護人員使用AED後，終於順利恢復呼吸心跳。市長陳其邁第一時間前往醫院探視，並致電要求院方給薛最好的照顧。隔日得知薛生命現象穩定，陳開心不已，更親自前往新莊消防分隊，向當日為薛施行CPR、AED的兩位消防隊員「90度鞠躬」致謝，讓不少網友震撼大讚「暖男」。

陳其邁13日在臉書發文，開心表示：「真的太好了！澄觀所薛所長，目前已經意識清醒，生命現象穩定，持續觀察中。」並表示：「我今天也到新莊消防分隊，向昨天為薛所長施行CPR、AED的兩位消防隊員方韋博、鍾咸泰，以及其他辛勞的消防隊員們，致上深深謝意。」

陳其邁寫道：「第一線消防員冒險犯難，防疫時期，也全力配合執行居家檢疫、隔離個案等協助後送工作，工作風險很高。有他們的堅守職務，才讓防疫更周全、市民朋友更安心，因此給消防人員的防疫津貼一定要加速再加速。」

不僅如此，陳其邁更指出：「今早在防疫會議，我已經核定編列、核發防疫出勤獎勵金：比照台北，載送『疑似個案』一趟、每位出勤消防人員核發1,500元；載送「確診個案」一趟、每位出勤消防人員核發2,500元。再次深深感謝辛苦的消防弟兄，以及所有為台灣防疫付出努力的夥伴們。謝謝有你，一起團結防疫！」

文章一出，獲得超過3.7萬個讚、近800則留言與超過350次分享。網友紛紛留言：「太好了希望早日康復！謝謝邁邁的暖心」、「邁邁市長以身作則向犧牲奉獻公共安全的消防人員致敬，感恩！令人動容！希望有更好裝備和安全設施保障消防人員，不讓憾事再發生，你們辛苦了，加油」、「市長，您每每的深深一鞠躬都讓我感到市長您把這城市當成一個家。只要是高雄的事全都是您的事。我沒選錯」、「父母官的鞠躬如此！讚羨慕高雄人」、「每次看到邁邁這樣鞠躬都好揪心也甘心」。

(中時新聞網)