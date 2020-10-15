南鐵沿線最終2戶13日遭拆除，台南市長黃偉哲昨晚（14）在臉書上貼文指出，「心碎平交道」造成千人死傷，感謝民眾支持鐵路地下化工程，卻引來南鐵聲援民眾不滿。時代力量台南黨部辦公室主任洪國峰更批評，強拆民房還搞輿論追殺，是嚴重失格。對此，黃偉哲今晨3時半已刪除貼文致歉，同時重申市民等待鐵路地下化已久，並承諾絕對會安置拆遷戶。

洪國峰認為，台南鐵路地下化僅有一小段，黃偉哲卻引用「全台南市十年累計」的平交道事故統計數據，這根本是不當連結、追殺被拆遷戶。洪國峰也稱，平交道傷亡的責任歸屬，有可能是民眾違法闖越或鐵路管理不當，但怎麼樣都不該算到被拆遷戶頭上。

洪國峰也呼籲，若市府真有改善交通死傷的決心，應做好充足分析，並以具體政策對症下藥，而不是發表草率的跳躍性論述。他還說，若照市長「沒有平交道、就沒有平交道死傷」的邏輯，來推動鐵路立體化，那全台南市的路口統統都要立體化了。

對此，黃偉哲在臉書上澄清，市府在推動重大政策時，依據大多數民眾的權益、尊重少數人的意見，是重要的基本原則。但貼文若造成部分朋友不快，絕非發文本意，因此刪除前文，以表達遺憾，也向各位朋友們致歉。

(中時 )