大梨山地區居民是二等國民，連身故後都死無葬身之地？市議員朱元宏、吳顯森、段緯宇、陳清龍等，15日聯合為原民住民請命，要求於和平區興建納骨牆，不僅環保且替居民減緩辦理喪禮上的經濟壓力；市府民政局長吳世瑋指出，正委外進行環境與地質安全評估，將請區公所加速辦理。

死無葬身之地是原住民的悲哀。朱元宏說，台中市清水區第二納骨塔今年十月開始，又新增設塔位約2000多位，讓清水市民非常開心不用擔心長輩身後問題；一想到大梨山地區居民死後無處葬身，墓地和塔位都嚴重不足，導致許多居民親人若過世，只能葬在自己的農園。

市府民政局長吳世瑋指出，正委外進行環境與地質安全評估，將請區公所加速辦理。（陳世宗攝）

朱元宏表示，原住民樂天知命為不與山爭地，納骨牆的設置是最好的善終方式，不僅環保且替居民減緩辦理喪禮上的經濟壓力；坊間一般土葬要花費10萬元，壁葬卻只要1萬多元，亦方便管理；市府不要忽視大梨山地區的需求，不修繕活人使用的活動中心，也不給死人安葬，根本是讓居民到死都不安心。

吳世瑋指出，梨山地區尚有1座梨山公墓使用中，使用率達86.67％，目前仍有部分空間供民眾殯葬使用；和平區公所已計畫於梨山里齡恩路興建納骨牆，補助經費和平區公所110年度預算案，正由和平區代表會審議中，審議通過後，民政局將加速編列補助款，讓和平區殯葬建設更完善。

吳世瑋強調，有關梨山地區規劃興建松茂活動中心，民政局於3月26日辦理現勘，和平區公所未來完成土地撥用程序後，即可提報申請規劃經費。

(中時 )