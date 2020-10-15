大陸各大城市之間的人才競爭十分激烈，而城市的發展也對人才吸力有積極作用。近日58同城、安居客發佈《2020年城市人才安居吸引力報告》,從「城市的宜居程度」、「行業的發展程度」2大角度對城市進行考量，得出全大陸50城安居吸引力指數排名。一線城市中上海排名靠前，包含行業聚集效應強，企業招聘熱度、求職熱度及薪酬指數都在前列。

根據第一財經引述58同城招聘研究院數據表明，在企業支付薪資方面，一線城市中上海企業支付薪資依然穩居第一；年增率達2.29％。

此外，西部代表城市中，成都、重慶對於人才的吸引力較強，落戶門檻相對較低，找房熱度、求職熱度均在前列，綜合安居吸引力指數也取得前2名的好成績。

而所謂城市的宜居程度方面，主要從人才落戶、收入房價比、找房熱度3方面來衡量；城市行業發展程度則聚焦於行業聚集度、行業熱度、行業含金量3方面。

(旺報 )