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總統蔡英文在宣布開放帶有瘦肉精的美豬進口後，引發全台輿論沸騰，反對聲浪不斷，但是民進黨政府仍一意孤行，要以行政命令的方式強行闖關，為了排除民眾對於該命令的戒心，多次強調在許多公家單位與學校機關中，禁止使用瘦肉精，但也引來疑問，如果大家都禁止使用，最後會是誰把美豬吃下肚？

一位網友發文詢問，如今政府不停強調多個政府公家機關、學校單位、軍中都不會使用賣有瘦肉精的進口美豬，而民間也一面倒不想吃到瘦肉精，那麼在各地都不想使用的狀況下，最後到底是誰會吃到含有瘦肉精的美國豬肉？窮人嗎？

該文章引來網友回應，紛紛表示「弱勢團體、長照機構啊」、「就是窮人」、「臺灣價值高的人」、「通通都得吃，你各位別質疑政府反中愛台」、「衛福部啊跟農委會啊。他們應該帶頭做，而且規定全部職員包含部長，全家只能食用美豬」。

但也有網友指出，美豬在台灣本來就沒有市場，目前沒有瘦肉精的美豬開放至今，台灣的豬肉使用比例本來就是9成都是台灣國產豬，而這次開放的決定本來就是意義大於實際，沒人買也沒關係，但是就是要放到架上公平競爭，這才是開放美豬的重點。

(中時新聞網)