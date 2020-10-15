為搶攻「健康食尚」商機，台灣達美樂15日宣布推出「零澱粉披薩-花椰餅皮披薩」，標榜低卡、低碳、低GI，以及零糖、零澱粉與零麩質，不僅領先台灣餐飲業界，亦為全球首創，為速食連鎖業投下震撼彈，上市後是否引發餐飲或速食連鎖業跟進，值得關注。

新冠肺炎疫情雖衝擊觀光旅遊產業，但推升宅食經濟與美食外送市場成長，台灣達美樂總經理王天佐表示，截至今年9月，台灣達美樂業績較2019年同期成長5％。王天佐表示，台灣達美樂推出零澱粉的「花椰餅皮披薩」後，希望帶來2成業績成長，並帶動2020年度全年業績成長雙位數。

受到疫情影響，全台有157家連鎖門市的台灣達美樂2020年並沒有展新店，而是聚焦優化網路訂餐系統與擴大與外送平台的合作。王天佐表示，進入後疫情時代，台灣達美樂將自2021年重啟拓點展店計畫，目標以每年拓點10家。此外，隨著外送美食市場成長，達美樂亦將發推出更多個人化套餐商品，搶攻單身經濟。

王天佐表示，為追求健康，研發各式替代性食材已是連鎖餐飲與速食連鎖業界必走之路，除了已經被炒得火熱的人造肉外，如何為食物減醣減碳也蔚為研究風潮，而繼速食連鎖與連鎖咖啡業相繼採用植物肉及植物奶後，台灣達美樂則積極投入研發「植物性披薩餅皮」，經過一年多的反覆研發、試吃與改良，終於以白椰米成功做出全球首創手做現烤的「花椰餅皮披薩」，翻轉速食高熱量印象。

台灣達美樂領先全球首創的「花椰餅皮披薩」，標榜製程中完全沒有使用澱粉，熱量只有一般披薩餅皮的1/3，消費者吃進的是營養價值豐富的花椰菜米、高鈣起司及新鮮配料，一舉將美味、營養、低卡洛里等需求all in one結合在一起。

達美樂入台至今滿30年，並持續推出新品提供消費者多元選擇，王天佐說，過去叫好叫座的產品有「全麥餅皮」、雙層薄脆餅皮中加入奶酪起司的「雙層吉心」，結合晶華酒店五星級廚藝推出的「PUFF披薩」，注入和風元素的「大阪燒披薩」，強打鬆軟、少油的「手拍鬆軟餅皮」，以及「黑糖珍珠披薩」。

配合全新的「花椰餅皮披薩」問世，達美樂一口氣推出鋪滿美國臘腸片、義式香腸丁純正美式風味的「美國人」、佐以火腿、義士香腸丁和墨西哥辣椒的「就是嗆辣」、滿是金黃色香甜玉米和奶油白醬的「奶油玉米」、以及肉香四溢的「雞豬雙享」四種口味，大披薩每個售價479元。喜愛套餐搭配的消費者也有「花椰餅皮披薩」套餐可以選購，搭配美味副食及濃湯飲品，只要659元。

即日起， 上達美樂官網訂購「花椰餅皮披薩」享有網訂滿額隨餐送，可於香烤薯球、香蒜巴掌麵包、玉米濃湯、大可樂中好禮4選1。 此外，達美樂官方IG也同步舉辦花椰餅皮披薩上市留言活動，即日起至10月25日於達美樂官方IG留言就有機會抽達美樂免費披薩券。

(工商 )