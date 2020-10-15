永豐實15日申請登錄興櫃股票 14:252020/10/15 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心15日表示，永豐餘消費品實業公司（6790）在今日申請登錄興櫃股票，產業別是其他業。 根據櫃買中心資料顯示，永豐實公司為永豐餘集團旗下轉投資事業，成立於民國75年10月間，董事長為何奕達，主要產品是家庭用紙及清潔用品，送件時資本額為24億4,906萬元。永豐實公司去（108）年營收105億4,875萬元，稅前盈餘6億6,620萬元，每股盈餘1.92元。 (工商 ) #永豐實 #申請 #登錄興櫃 #櫃買中心 #永豐餘消費品實業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 滿千送百獨嘉振興 千萬元快送光 04:092020/10/15 地方新聞 櫃買家族挺公益 送愛食物銀行 04:092020/10/15 證券．權證 響應永續生態 玉山金海岸造林 04:092020/10/15 財經焦點 兆豐期攜手CME 海外期貨交易擂台賽開打 04:092020/10/15 證券．權證 櫃買審議會今日審議長聖生技上櫃案 09:062020/10/15 財經 百貨周慶門檻超殺下修 04:092020/10/15 時尚消費 興采防護衣熱銷 訂單看到明年 04:092020/10/15 證券．權證 《傳產》壽險、建商插旗 南港燙金 10:332020/10/15 財經 富櫃50、200成分股調整 04:092020/10/15 證券．權證 防資本市場再現冷灶 創投公會籲創新板大調整 04:092020/10/15 財經要聞 財經熱門新聞 0056殖利率狂甩定存幾條街？專家蹦出這句忠告 - 財經 《半導體》台積電今年營收增30％再創高 資本支出170億美元 - 財經 - 時報資訊 沒被川普判死 逃過一刧？ 陸晶圓廠頭上仍懸著一把刀 - 要聞 推40年房貸 兆豐銀設6門檻 - 財經要聞 - 工商時報 台積電第3季每股大賺5.3元 單季稅後獲利1373億史上新高 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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