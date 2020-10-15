櫃買中心15日表示，永豐餘消費品實業公司（6790）在今日申請登錄興櫃股票，產業別是其他業。

根據櫃買中心資料顯示，永豐實公司為永豐餘集團旗下轉投資事業，成立於民國75年10月間，董事長為何奕達，主要產品是家庭用紙及清潔用品，送件時資本額為24億4,906萬元。永豐實公司去（108）年營收105億4,875萬元，稅前盈餘6億6,620萬元，每股盈餘1.92元。

(工商 )