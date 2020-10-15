今年無颱風水情吃緊，桃竹苗部分灌區將首度因乾旱停灌，雲林縣灌溉用水雖也缺，但縣內稻田大部分已抽穗，水量缺口不大。農業處長魏勝德表示，他致電農田水利署雲林管理處轉達農民心聲，該處協調明潭抽蓄水力發電廠多放發電尾水下來。

稻田用水量最高是分櫱期和長穗期，目前雲林縣稻田大多已抽穗，約處於乳熟期，雲林縣長張麗善表示，稻田是有缺水，但不是差很多，農民也有反應二期稻作已過大量用水的時期。

前二崙鄉農會祕書吳曜宇表示，二崙地區有不少稻田才開始抽穗或開花，稻田需要保持濕潤才行。

農業處長魏勝德表示，他致電農田水利署雲林管理處，得知雲林縣農田水利缺水約兩成，該處與中區水資源局協調上游明潭抽蓄水力發電廠多放每秒10立方公尺的水下來，加上目前每日供應量每秒50立方公尺的規模，應已足夠。

農田水利署雲林管理處指出，每秒10立方公尺的水就是10公噸，連續24小時約86萬4000公噸。

明潭發電廠攔截日月潭沖下的湖水發電，再抽回日月潭續存，所謂「發電尾水」即發電後暫存在明潭的水。

(中時 )