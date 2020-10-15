飛雅特克萊斯勒(FCA)集團在周三深夜與加拿大工廠的工會達成暫時協議，避免了北美工廠的罷工危機。

據華爾街日報報導，含括約9000名工人的工會表示，將在周四早晨媒體簡報上透露細節。FCA集團代表則不願立即回應消息。

在周三夜晚期限前，工會代表警告將準備罷工活動，稱在工資、健保福利和加拿大工廠投資承諾上面臨談判僵局。

義大利汽車製造商FCA集團目前正與法國的PSA汽車集團進行合併規劃，在此之前，FCA集團尋求改善財務表現。在明年初的合併案之前，FCA集團必須對股東支付34.4億美元的股息，為此，FCA必須儲備足夠現金準備。上個月在成本刪減的行動上，公司削減了股息。

然而FCA集團的現金儲備計畫遭到新冠疫情衝擊，為遏止疫情蔓延，FCA集團暫停了歐洲和北美工廠的生產。

北美工廠為該集團最賺錢的業務地區，貢獻了集團最多營收。去年，FCA集團與北美汽車工廠工會曾為新合約進行協商，包括工資提高和健康福利等。

(時報資訊)