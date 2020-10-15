中國人民銀行（大陸央行）15日宣佈開展1年期中期借貸便利（MLF）操作5000億元（人民幣，下同），中標利率為2.95％，與9月持平。此為人行連續第三個月對MLF進行超額續做。分析稱指出，這表明人行正在向銀行體系補充中長期流動性，釋放「穩貨幣」訊號，不少業內人士認為，短期內實施降準降息的可能性下降。

但也有專家觀點指出，考慮到第4季度銀行壓降結構性存款壓力，再加上銀行不斷加大對實體經濟的信貸支持力道與地方政府債的大量發行，作為結構性貨幣政策的一個發力點，小規模定向降準也有可能在年底前後打開。

根據第一財經引述方正證券首席經濟學家顏色，事實上，人行此次操作也符合市場預期，在宏觀經濟持續向好、供需兩側修復良好的情況下，人行將繼續施行常態化貨幣政策，鬆緊適度。貨幣政策將以穩為主，不會過於收緊，在流動性方面會根據需求給予足量支持。

而在本月MLF操作利率不變後，多位業內人士也預計20日公佈的LPR（貸款市場報價利率）報價也將保持不變。

(旺報 )