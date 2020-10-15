台股受制美國總統大選變數風險，與新台幣兌美元匯率在未來半年或一年滯留在28元將是常態的2大利空干擾，使市場短線觀望情緒轉為失望賣壓，在法人、主力群、內實戶等市場大戶於高檔打帶跑下，使盤勢周四開低之後無力振作，始終在盤下趨軟整理，迄終場跌破12900點及5日線。

集中交易市場加權股價指數係報跌91.49點，為12827.82點，單日跌幅0.71%，成交1789.74億元。在國安基金於日前宣布退場後，大盤已連續拉回3個交易日，不過，低檔的10日線、月線與季線等仍呈向上格局，顯示中多架構

未遭破壞，個股依題材表現仍將是短期區間整理特色。

例如，今日走強族群仍百花爭艷，包括被動元件鈞寶、鈺邦與光頡；打入蘋果供應鏈力麗集團旗下力麗、力鵬；矽晶圓的台勝科、環球晶、嘉晶、合晶與漢磊；太陽能的聯合再生、碩禾與中美晶；電機股的亞德客-KY、上銀及IC族群的創意、世芯-KY、譜瑞-KY、祥碩、晶心科及群聯等。

重量級集團股方面，包括鴻海、日月光投控、華航、廣達、群創、友達、大立光、台化、亞泥、遠東新、長榮、陽明及台達電等，多臉色紅潤。唯表現疲軟者由權王台積電帶頭修正，係指數承壓主因。

加上國泰金、富邦金、兆豐金、中信金、中華電、中鋼、台塑、南亞、台塑化、南亞科、長榮航、聯電、仁寶、統一、台玻、和碩、台灣大及第一金等也臉色不佳，使盤勢欲振乏力。

櫃買市場方面，生技、電機、化學、鋼鐵與觀光等類股指數雖拉回，但電子股力撐短多，加上紡纖、營建與航運等族群也站在多方，使盤勢得開高震盪趨堅，終場指數報漲0.07%，為165.91點，成交578.61億元。

業內人士指出，股市最怕不確因素干擾持股信心，而短期美國總統大選的風險變數，係來自是否有川普的民調大落後的絕地大反擊的「十月大驚奇」黑天鵝，致包括美股在內多需提高風險意職。

另外，央行總裁楊金龍今在立院表態未來半年或一年，新台幣兌美元匯價在28元附近將是常態，使市場持續預期升值心理揮之不去，對外銷居大宗類股如電子、工具機、自行車、輪胎、塑化及紡纖等，將持續面臨匯損陰霾，及營業毛利率與營業淨利率之雙率下修風險，不宜漠視。

短期在該兩大利空因子籠罩下，台股高檔萬三大關，仍將不易強渡關山，致中期區間整理時間將拉長，但個股依題材領先盤勢發展格局未變，具營運成長之高股息殖利率概念，及低股價淨值比之價值投資等股票，逢低仍是篩選波段好時機，後市不必過分悲觀。

(工商 )