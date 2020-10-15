安永（EY）聯合會計師事務所打造全球新世代學院課程，2020年啟動新世代菁英領袖培育計畫「安永新世代寰宇領袖菁英會」，幫助台灣企業接班人增加未來的企業經營即戰力。

基於台商企業「立足台灣、展望寰宇」的特質，安永聯合會計師事務所所長傅文芳指出，安永打造新世代寰宇領袖菁英會，期望將長期服務眾多家族企業累積的實戰精華分享予企業接班人，為全台家族企業帶來多元新風貌。

安永稅務服務部營運長劉惠雯則表示，菁英會以家族實際案例模擬，同時提供審計、稅務、併購、法律等專家經驗。

台灣企業家數約146萬家，而中小企業占比約高達97.64％，因此「安永新世代寰宇領袖菁英會」第一堂課程首先分析台灣常見家族企業概況及傳承六大關鍵，安永執業會計師林志翔表示，有不少家族企業第一代年歲漸長、面臨接班難題，例如傳承準備與規劃不足、繼任者對接班缺乏興趣而無意願接班等。

林志翔認為，家族企業可運用的三大傳承工具包括家族辦公室、閉鎖型控股公司、境外信託，其中以設立家族企業辦公室可使家族與企業完善融合，促進財富得以代代相傳及減少家族內部糾紛。

不過，台灣家族企業目前較少設置家族辦公室機制，多半是特助、創辦人、家族內部成員處理，但也因此專業性知識較為不足或欠缺全方位考量。

林志翔建議，家族企業可設立家族憲章，用來規範家族治理機構的職責、構成和許可權利。家族企業亦可設立閉鎖性公司，透過雙層股權設計進行股權傳承規劃，擁有避免股權分散、接班人未來有實權掌控經營權、以及在章程設計對特定事項具否決權之特別股（黃金股），由董事長及其屬意之接班人持有等多項優勢。

至於家族企業如何運用境外信託，安永聯合會計師事務所稅務服務部副總經理楊健民表示，家族企業能運用境外信託架構，將家族企業股權之所有權、受益權及管理權進行「三權分離」後，境外信託架構就可達成家族企業永續控股、家族資產保護、家族資產傳承、家族資產控制、家族資產整合、反強制繼承權、避免遺產認證程序及企業接班人規劃等八項優勢。

(工商 )