蔡政府8月無預警宣布萊豬、牛解禁，明年元月起開放進口。立委高嘉瑜、蔡壁如今要求政府設立貨品分類號列（CCC code），做好溯源，才能做好安全管理，保障消費者的權益。

國外如日本、韓國在開放美豬後，美豬的進口量分別增加4倍、2倍，但農委會副主委黃金城表示，因國內豬肉價格不高，加上國內冷凍商已經開始囤貨，明年開放萊豬後，預計進口量不會增加，甚至還會減少。

高嘉瑜表示，既然預計未來美豬的進口量會減少，那政府理應更有能力去做好管理，現在大家都不希望吃到萊豬，若能推動CCC code，就能協助衛福部做好源頭把關。

蔡壁如也說，CCC code能節省成本，否則未來沒有專門貨號卻要篩檢時，人力、預算都難以編出，CCC code在行政管理上是好事。萊克多巴胺是農委會的禁藥，如果要進口，那是大事，必須有獨立的CCC code，才能保障消費者的選擇權。

衛福部長陳時中表示，衛福部支持各部位做好貨號分類，但若要以殘留標準來分類就不支持。財政部則說，若經濟部同意，財政部也會同意。經濟部則說，萊克多巴胺是動物用藥，國內的動物用藥有1000張以上，若針對萊克多巴胺來訂，將超過貿易上的必要性，執行上需要進一步研究。

(中時 )