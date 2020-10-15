新竹縣立體育館的主場休息室內部。(攻城獅提供)

為了準備將於17、18日搶先在新竹縣立體育館開打的P＋聯盟新竹熱身賽，新竹攻城獅15日在新竹縣長楊文科親自帶隊下，展現花費1500萬元打造的全新主場設施，「很開心新竹縣擁有這麼好的職業球隊，期望他們能在新球季打出佳績。」

這次新竹縣立體育館為了迎接新賽季，除了打造NBA等級的全新地板，也把主客場休息室徹底翻修，且增設醫療室、影片分析室、裁判室等設施，就是希望營造真正主場氣氛與感受，楊文科說：「希望攻城獅以後成為新竹縣的驕傲。」

特別值得一提的，還是主、客場分明的球員休息室，攻城獅主場休息室從一走進去就大作文章，除了全隊球員合照，更有巨幅海報，置物櫃也設計地特別大，整個感覺就跟NBA球館的球員休息室相差不多，也讓自家主場休息室氣氛極佳。

新竹縣長楊文科親自掛上寶島夢想家的客隊標誌。(黃及人攝)

客場休息室一進去就看到4張獅子進食照片。(攻城獅提供)

來到客場休息室的感覺就完全不同了，除了門口就貼著撕裂對方的海報，一走進去就可看見4張獅子進食照片，展現另類的冷幽默，攻城獅總經理高景炎更開玩笑表示，「本來我們打算連熱水與冷氣都不給客隊，後來想想還是不要那麼絕。」

千萬別以為這個可容納8000人的全新主場館裝修就這麼而已，根據攻城獅現場主持人林志彥爆料，等到打完熱身賽後，整個NBA等級地板也將重新打磨打光，等到新球季開幕戰那天，將給所有進場觀眾更棒的觀賽感受，敬請大家好好期待！

(中時 )