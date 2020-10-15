台南將軍鹽田位在台61線將軍交流道與西濱連絡道的交換處南側，面積約200公頃，如今鹽田已廢曬，閒置後仍受到海水感潮影響，成為一片聚集相當數量水鳥的濕地環境。（台南鳥會提供／林良齊台北傳真）

據媒體披露，台南將軍將劃設為光電廠的開發預定地，對此，中華鳥會與連署團體強烈呼籲，政府和廠商立即懸崖勒馬，撤回台南將軍鹽田的光電開發計畫，莫讓錯誤的綠能開發犧牲重要生態環境、拖累國家能源轉型的推進。

台南將軍鹽田位在台61線將軍交流道與西濱連絡道的交換處南側，面積約200公頃，如今鹽田已廢曬，閒置後仍受到海水感潮影響，成為一片聚集相當數量水鳥的濕地環境，近年來更特別記錄有多種瀕危物種紅皮書(IUCN Redlist)指認的全球受脅鳥種，包含全球數量僅餘不到500隻極度瀕危的琵嘴鷸，以及全球少於1300隻的諾氏鷸等。

中華鳥會指出，此區早在2017年行政院研商光電政策的相關會議中，依據農委會特有生物研究保育中心提供的資料顯示，包含本區與許多位在嘉義布袋、台南七股、將軍的鹽田，都被認定是不宜開發光電的高度生態敏感區，是台灣最重要的水鳥棲地。如今竟有業者無視已知的資訊，再次選擇生態熱點鋪設光電，地主國產署竟然也同意，如此挑戰科學證據與政府承諾，實在荒謬。

中華鳥會呼籲，國產署與韋能公司立即撤回光電開發計畫，並不再同意任何光電設施或其他影響本區生態環境的開發利用行為；國產署、經濟部、縣市政府等各級行政機關應遵守2017年行政院會議結果，避免未來七股將軍鹽田與布袋鹽田的高生態敏感區再開發爭議；經濟部應盡速推出考量環境與社會經濟影響的綠能規範，讓綠能在對的地方，用對的方式，加速發展。

(中時 )