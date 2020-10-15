「中天新聞台」申請換發執照案引發關注。旺旺中時媒體集團最新民調顯示，有6成1的民眾，不認同當政者打著國安之名，吊銷中天新聞台執照。更有6成2的民眾認為強關中天新聞台，會重傷台灣新聞自由；即便是「泛綠」選民，也有4成2認為會傷害新聞自由，顯示NCC對中天新聞台的換照案已陷入重大爭議。

國家通訊傳播委員會（NCC）26日將舉辦中天新聞台換照聽證會，傳出在行政院長蘇貞昌主導下，換照可能遭NCC卡關。消息傳出，引發學界、政界、媒體界譁然，國民黨主席江啟臣就喊話，大家可以有不同政治立場，但應共同捍衛新聞自由與中華民國的民主憲政價值。

對此，旺旺中時媒體集團針對NCC審查中天新聞台執照案引發的爭議，進行民意調查。結果數據明確指向，當前社會普遍是以「維護新聞自由」的角度，在檢視政府如何處理這起審照案。

首先，當民眾被問到「請問您覺得當前台灣新聞媒體如果發表批評當政者的言論，會不會被秋後算帳？」結果顯示，有43.3％認為「會」，47.7％認為不會，兩者比例相當。

若以「學歷」交叉分析，會發現國中學歷以下者，認為政府「會」秋後算帳的比例相對較低，僅2至3成；專科以上，則有4到5成的比例認為政府「會」秋後算帳。

接著，當民眾被問到「假如當政者以危害國家安全為由吊銷中天新聞台執照，請問您支不支持這種作法？」結果顯示，僅24.6％表示「支持」，61.9％表示「不支持」。

若以「年齡」交叉分析，會發現除了60歲以上者，其餘各年齡層，從20歲至59歲「不支持」的比例均超過6成；即便是挺綠比例相對較高的20至29歲年輕族群，也有64.8％「不支持」政府打著國安之名撤銷中天新聞台執照。

若再以「政黨」立場交叉分析，會發現有62.1％的「中立」選民，「不支持」政府以國安之名撤銷中天新聞台執照，「支持」的比例僅19.7％。另方面，即便是「泛綠」選民，也有37.3％「不支持」，而「支持」的比例則為56％，未達6成，並未如想像中的高，這項數據確實值得蔡政府深思。

最後，當民眾被問到「如果當政者強迫中天新聞台關門，請問您覺得會不會傷害台灣的新聞自由？」結果顯示，有高達62.9％的民眾認為「會」，26.7％認為「不會」。

若以「年齡」交叉分析，會發現20至29歲的年輕族群，高達73.5％認為「會」傷害新聞自由，比例居各年齡層之冠，僅23.4％認為「不會」。

若再以「政黨」立場交叉分析，會發現有63.3％的「中立」選民，認為強迫中天新聞台關門「會」傷害新聞自由，認為「不會」的僅23.8％。

更值得注意的是，即便是「泛綠」選民，認為「會」傷害新聞自由的比例達到42.4％，突破4成，與認為「不會」的49.4％相較，兩者僅差了7個百分點。顯示即便是綠營支持者，對於所支持的執政者要關閉新聞台，也已產生傷害新聞自由的疑慮。

該民調是在10月13至14日進行，有效樣本1218人，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.8個百分點。

(中時 )