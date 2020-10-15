南鐵地下化沿線東區陳家目前已成斷垣殘壁。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

南鐵地下化沿線東區陳家目前已成斷垣殘壁。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

南鐵地下化沿線東區陳家目前已成斷垣殘壁。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

南鐵地下化沿線東區陳家、北區黃家13日遭鐵道局拆除，東區陳家最後以陳家人自行撤離收場，鐵道局隨後也進行拆除工程。屋主陳致曉昨（14）日舉行記者會痛斥「犯什麼罪，要被連根拔起？」15日更在臉書上，貼出自家已成斷垣殘壁的照片，母親陳蔡信美最珍愛的旋轉樓梯也遭破壞，並諷刺寫下「這是我家，有空歡迎來坐！」

據了解，陳致曉在強拆工程前，已向鐵道局提出和解方案，願意捐出陳宅作為公共藝術，盼原屋保留，但仍遭鐵道局否決並拆除。陳致曉昨日稱，南鐵運動不會結束，會往重建努力，並稱「大埔張家能重建，南鐵陳家也能重建。」

另外，陳致曉近日也號召舉辦「南鐵人權藝術節」，希望民眾提出構想，以實質行動或是任何形式，力挺南鐵行動。陳致曉稱，民進黨政客的人權，總是停留在「香港、西藏、新疆、228」等議題，卻不包含民進黨統治的區域，真是虛偽又諷刺！

(中時 )